O Wolverhampton apurou-se para os 16 avos de final da Taça da Liga inglesa com uma goleada por 4-0 ante o Nottingham Forest, fora de portas. Esta foi, sublinhe-se, a primeira vitória de Bruno Lage no comando técnico dos lobos.



Após um nulo ao intervalo, os Wolves tiveram uma excelente entrada na segunda parte e desbloquearam o marcador aos 58 minutos por Saiss. Volvidos dois minutos, Fábio Silva assistiu Podence para o segundo golo da noite.



Trincão entrou aos 66 minutos precisamente para o lugar de Podence e ainda foi a tempo de se estrear a marcar com a camisola do clube inglês. O extremo cedido pelo Barcelona aproveitou mais uma assistência de Fábio Silva para fazer o 3-0 aos 86 minutos. Dois minutos depois, Gibbs-White fixou o resultado final.



Todos os resultados dos jogos dos 32 avos de final da Taça da Liga inglesa



Cafú entrou aos 72 minutos na equipa do Nottingham Forest enquanto Tobias Figueiredo e João Carvalho não saíram do banco de suplentes. Já Bruno Lage utilizou Moutinho de início, além de Podence e de Fábio Silva, e deixou no banco Rúben Neves e Nelson Semedo. Por sua vez, José Sá não foi convocado.



O golo de Trincão: