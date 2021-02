Com cinco portugueses de início, o Wolverhampton somou a segunda vitória consecutiva na Premier League, o que não acontecia desde outubro, ao bater o Leeds United (1-0), no jogo de abertura da 25.ª jornada.



Entre os jogadores lusos lançados de início por Nuno Espírito Santo, Pedro Neto foi quem esteve em destaque. O jovem internacional português obrigou Meslier à defesa da noite logo aos 12 minutos. Logo de seguida, o guardião francês voltou a levar a melhor sobre Neto.



Além do extremo, Nelson Semedo também esteve muito em jogo na primeira metade e desperdiçou duas boas ocasiões para marcar. Em ambas, acertou em Meslier.



O conjunto de Bielsa assustou Patrício apenas por uma vez na primeira parte quando Klich acertou no poste de ângulo apertado.



A etapa complementar teve menos oportunidades de golo. Ainda assim, foi o Leeds a primeira equipa a ameaçar marcar, mas Patrício opôs-se com qualidade ao cabeceamento de Liam Copper. Volvidos dois minutos, surgiu o golo dos Wolves. Um lance incrível, diga-se! Traoré atirou à trave e viu a bola bater nas costas de Meslier e entrar na baliza do Leeds.



Bielsa mexeu e lançou Pablo Hernández e Hélder Costa. Já depois de o VAR ter anulado um golo a Bamford, o extremo viu Rui Patrício roubar-lhe o empate com uma defesa com os pés nos minutos finais. O número 1 português assumiu estatuto de herói ao travar um cabeceamento do ex-Sporting Raphinha.



Refira-se que Vitinha não saiu do banco enquanto Fábio Silva entrou para o lugar de Willian José aos 87 minutos.



Com este triunfo o Wolverhampton ultrapassou o Leeds - tem agora 32 pontos contra 31 do adversário desta noite - e subiu provisoriamente ao 11.º posto.