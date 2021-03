Pedro Neto está na lista do CIES (Observatório do futebol) 20 jovens mais promissores do mundo nascidos em 2000.



O internacional português do Wolverhampton figura no sexto lugar num ranking liderado pelo inglês Jadon Sancho, do Borussia Dortmund. Refira-se que o extremo dos lobos é o único representante luso.



Veja a lista dos dez jovens mais promissores do mundo para o Observatório do Futebol na galeria associada ao artigo.