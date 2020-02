Ruben Neves foi eleito o melhor em campo na partida entre o Man. United e Wolves. O internacional português considerou o empate em Old Trafford «um resultado que não é nada mau».



«Foi um bom jogo. É sempre difícil jogar em Old Trafford. Manchester tem uma grande equipa e precisa de vitórias. Saímos com um ponto, o que não é nada mau, Jogámos contra uma grande equipa num estádio mítico», disse, em declarações à Sport TV.



«O jogo correu-me bem. Foi um excelente trabalho da equipa. Agora vamos ter uma semana para preparar o próximo jogo contra o Leicester, que está a fazer um bom campeonato», acrescentou.

O médio dos «lobos» abordou ainda o momento do FC Porto, clube no qual se formou e despontou como sénior, e o Clássico contra o Benfica, da 20.ª jornada da Liga.



«Um Clássico é sempre um Clássico. Faltam muitos jogos, mas de facto, é um jogo muito importante para o FC Porto. Se ganhar fica com muitas esperanças, mas se perder fica mais difícil. Espero que consigam a vitória. Desejo tudo de bom ao FC Porto», referiu.



Ruben Neves acredita ainda que os dragões podem chegar ao título pese embora o atraso de sete pontos para o primeiro lugar.



«Não tem sido fácil como toda a gente sabe, mas acredito que o FC Porto vai dar a volta por cima, como já demonstrou no passado. Faltam muitos jogos, sete pontos podem tornar-se poucos, tendo em conta os que são possíveis conquistar. Acredito que vão dar a volta por cima depois do percalço na Taça da Liga e que consigam chegar ao título», disse.



Por último, Neves mostrou-se «feliz» pelas estreias de Podence e de Bruno Fernandes na Premier League.



«É sinal de que os portugueses estão a crescer e que o futebol está atento à sua qualidade. Fico muito feliz pelo Daniel e pelo Bruno, têm muita qualidade e vão dar muito a esta Liga», concluiu.