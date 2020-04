Daniel Podence foi um dos futebolistas que rescindiu de forma unilateral com o Sporting na sequência do ataque à Academia de Alcochete, em maio de 2018.



Questionado por um adepto nas redes sociais sobre um eventual regresso a Alvalade, o extremo do Wolverhampton assumiu que «dificilmente» voltará a vestir a camisola dos leões.



«Depois do que me fizeram passar e do que continuo a ler e ouvir, muito, muito dificilmente! Mas a vida dá muitas voltas», respondeu, citado pelo jornal «O Jogo».



Após sair do Sporting, Podence mudou-se para o Olympiakos, clube que representou durante época e meia. Na última janela de transferências, o jogador de 24 anos assinou pelo Wolverhampton de Nuno Espírito Santo.