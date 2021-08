À terceira ainda não foi de vez. O Lille, campeão francês, continua sem ganhar no campeonato. Neste sábado, a equipa apresentou Tiago Djaló, José Fonte e Xeca durante os 90 minutos, mas não foi além de um empate em casa do Saint-Etienne.



Burak Yilmaz marcou aos 38 minutos para o Lille e Saidou Sow empatou tudo a cinco minutos do fim. Nessa altura, Angel Gomes (ex-Boavista) já estava a jogar no lado do Lille. Entrou aos 81 minutos. O médio ofensivo nasceu em Inglaterra e é filho de Gil Gomes, antigo internacional português.



FICHA DE JOGO DO SAINT ETIENNE-LILLE