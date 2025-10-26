Foi uma tarde de regressos no Ibrox Stadium, em Glasgow. Os Rangers voltaram às vitórias na Liga escocesa - a última tinha sido no dia 28 de setembro. Youssef Chermiti, ex-Sporting, voltou aos golos - não fazia o gosto ao pé desde maio de 2023, na altura ainda pelos leões.

Na receção ao Kilmarnock, a equipa de Glasgow venceu por 3-1. Derek Cornelius, defesa ex-Marselha, abriu as contas do Rangers aos 15 minutos de jogo. George Stanger empatou a partida aos 39 minutos.

Na segunda parte, Danilo Pereira (59m) devolveu a vantagem ao Rangers. Youssef Chermiti entrou aos 69 minutos e precisou apenas de três minutos para fazer o golo.

Com este triunfo (3-1) - apenas o segundo na Liga - os Rangers assumem a quinta posição com 12 pontos. Kilmarnock, por sua vez, é oitavo com dez pontos.