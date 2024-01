O Benfica B voltou a perder na Premier League International Cup, esta quarta-feira, desta feita diante dos sub-21 do Everton, por 2-1, em jogo da quarta jornada do Grupo C.

Hugo Félix adiantou os encarnados aos 21 minutos, mas os toffees operaram a reviravolta com golos de McAllister (35m) e o português Youssef Chermiti (38m).

Com o terceiro desaire em quatro jogos, o Benfica ocupa o último lugar do grupo, com apenas um ponto.

O golo de Chermiti: