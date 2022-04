As simulações durante os jogos de futebol são um dos temas do momento, mas não só em Portugal, embora também com protagonistas lusos.

Este domingo, no Pogon-Legia de Varsóvia (3-1), o lateral Yuri Ribeiro, ex-Benfica e Rio Ave, foi o autor de um episódio tanto inusitado quanto dispensável, em que o campo foi confundido com um palco de teatro.

Depois de ser empurrado pelo português, o adversário Mariusz Fornalczyk tocou ligeiramente com a mão na barriga de Yuri que, ao ver que o árbitro auxiliar não estava a observar o lance, atirou-se para o relvado com queixas, manifestamente exageradas.

Ora veja: