O Zamalek de Jaime Pacheco perdeu a final da Liga dos Campeões africana com o eterno rival Al Ahly.

A equipa orientada pelo treinador português entrou mal no jogo e aos 5 minutos a equipa mais bem sucedida da história da competição com oito triunfos até esta sexta-feira - quatro deles com Manuel José - adiantou-se no marcador por intermédio de Amr Soley.

Aos 31 minutos, Shikabala, ex-jogador do Sporting, fez o empate após uma soberba jogada individual.

A partida caminhou para o fim com as duas equipas empatadas e quando já se desenhava o prolongamento o Al Ahly assinou o golo que valeu à equipa africana do século a nona Liga dos Campeões africana do historial: Mohamed Kafsha fez o 2-1 final aos 86 minutos através de um pontapé que vale a pena rever.

O Zamalek procurava vencer a competição pela sexta vez e primeira desde 2002.

Esta foi a primeira vez que as duas equipas egípcias, duas das maiores do continente, se defrontaram numa final da Liga dos Campeões africana.