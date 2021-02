O Zamalek, orientado por Jaime Pacheco, somou o segundo empate sem golos na Liga dos Campeões africana ao empatar no Senegal contra o Teungeuth.



O líder do campeonato do Egipto já tinha empatado sem golos na ronda inaugural, na receção aos argelinos do Mouloudia Clube de Alger e esta terça-feira voltou a não marcar nem a sofrer golos.



Com dois empates, o Zamalek ocupa o segundo lugar do grupo D, que é liderado pelos tunisinos do Esperance Tunis.

A equipa de Jaime Pacheco, que defronta no próximo jogo da Liga dos Campeões Africanos o Esperance Tunis, em Tunes, a cinco de março, é o atual líder do campeonato do Egito, com 29 pontos em 12 jogos, seguido do Misr Lel Makkasa, com 23, em 14 jogos, e do Al Ahlym com 21, em apenas nove jogos.



Os melhores momentos da partida: