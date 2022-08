O Zamalek, do português Jesualdo Ferreira, bateu o Pharco (1-0), orientado pelo também luso Nuno Almeida, num jogo disputado esta sexta-feira e que deixou o título do campeonato egípcio mais perto.

A jogar fora, o Zamalek garantiu o triunfo com um golo de Hossam Abdul-Majeed, aos oito minutos.

A três jornadas do final do campeonato, a equipa de Jesualdo segue na liderança, com 75 pontos, mais 10 do que o segundo colocado Pyramids (65), que ainda tem um jogo por realizar, e mais 12 relativamente ao terceiro, Al Ahly (63), de Ricardo Soares, que também tem menos uma partida.