O Zamalek, clube do Egito treinado pelo português José Gomes, conquistou, esta sexta-feira, a quinta Supertaça de África do seu palmarés, ao bater o rival Al Ahly no desempate por grandes penalidades, após o empate a um golo registado no final do tempo regulamentar, em Riade, na Arábia Saudita.

Wessam Abou Ali adiantou o Al Ahly, campeão da Liga dos Campeões africana, aos 44 minutos de jogo, na conversão de uma grande penalidade, num lance protestado e que levou mesmo a equipa do técnico luso à ameaça de sair de campo.

Na segunda parte, José Gomes viu dar resultado imediato a mexida feita aos 76 minutos, com Nasser Mansy, acabado de entrar, a marcar o 1-1 logo ao minuto 77.

O jogo manteve-se empatado até ao apito final, seguiu diretamente para o desempate por grandes penalidades. Aí, o Zamalek marcou todos os quatro penáltis que tentou, enquanto o guarda-redes Mohamed Awad defendeu um dos remates do Al Ahly e Abou Ali, que tinha feito o 1-0 de igual forma, rematou ao poste.

É a quinta Supertaça para os atuais campeões da Taça das Confederações da CAF, que com José Gomes, de 54 anos, ao leme desde fevereiro, conquistaram já estes dois troféus.

O técnico somou o terceiro título da carreira, depois da Taça das Confederações da CAF no Zamalek e a Supertaça da Arábia Saudita, em 2016/17, com o Al Ahli.