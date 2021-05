Rui Vitória deverá ser o próximo treinador do Spartak Moscovo, como o Maisfutebol já deu conta das negociações avançadas, mas a escolha não agradou a todos e já causou uma demissão no clube russo.

Zarema Salikhova, mulher do dono do clube, apesentou a demissão da direção do Spartak Moscovo e, citada pelo jornal russo Sport Express, afirmou: «Discordo veementemente da escolha do treinador principal da equipa, do procedimento de aprovação da candidatura e do plano de transferência do clube. Por isso, tomei a decisão de deixar o conselho de administração do Spartak.»

«Não vejo sentido em continuar a permanecer neste órgão e na gestão operacional do clube. De agora em diante, minha área de responsabilidade é apenas a Fundação Spartak para Crianças», acrescentou, explicando o que a leva a discordar da contração de Rui Vitória.

«Não recebi respostas do diretor desportivo do clube, então deixo aos especialistas uma pergunta simples: Porquê convidar no ano do centenário um treinador que ficou em 15º lugar com o clube mais rico da Arábia Saudita (tendo conquistado 8 pontos em 10 jogos)? Após a troca de treinador, o clube com a mesma formação subiu fortemente e conquistou a Supertaça», apontou.

«Rui Vitória deixou o futebol europeu em 2017, preferindo condições económicas confortáveis para si e falta de competição. Para mim, os campeonatos árabes são como um cemitério. Eles vão lá apenas por dinheiro, para acabar a carreira, tanto jogadores como treinadores», frisou.

«Prefiro treinadores ativos da Europa, Itália ou França, que estão habituados a trabalhar sob stress, que escolhem uma carreira em vez de dinheiro árabe ou chinês. Para o Spartak, no ano do centenário, escolheria um treinador com ambições, que através do Spartak procura entrar na elite do futebol mundial e não coloca a Rússia ao nível da Arábia Saudita», acrescentou ainda Zarema Salikhova.