Jorge Jesus fala no seu primeiro ano no Benfica, revela que Pabo Aimar foi o melhor jogador que já treinou e conta como foi buscar os «bloqueios» ao basquetebol, na segunda parte da entrevista a Zico, publicada no Youtube, no canal Zico10. Na primeira parte da entrevista, publicada há uma semana, o treinador tinha falado nos primeiros anos da carreira e na mudança para o Brasil.

Nesta segunda parte, o treinador começa por falar, de forma resumida, da passagem pelo Belenenses e pelo Sp. Braga, antes de chegar ao Benfica. «No meu primeiro ano criámos uma equipa com as características muito parecidas que hoje tem o Flamengo. Uma equipa muito forte com três brasileiros. Os zagueiros [centrais] eram o Luisão e o David Luiz. O David Luiz era um miúdo, quando cheguei lá era lateral e eu adaptei-o a central», começa por destacar.

Da defesa, Jesus passa para o ataque. «A linha da frente era Di María, Cardozo, Saviola, Ramires e Aimar. Aimar foi o melhor jogador que treinei. O primeiro volante (médio defensivo) era um espanhol, o Javi García, que fomos buscar ao Osasuna. Passado um ou dois anos foi vendido ao Chelsea», prosseguiu.

Uma equipa de luxo. «Nós no campeonato português cilindrávamos, na Europa fomos aos quartos de final da Champions. Depois fomos a duas finais da Liga Europa, mas isso já era outra equipa. Os jogadores desse primeiro ano foram quase todos vendidos», conta ainda.

Uma equipa que Jorge Jesus compara com o atual Flamengo, mas a qualidade, para o treinador, não é sinónimo de garantia de títulos. «No futebol isso não existe. O futebol é o único desporto coletivo do mundo em que os melhores não ganham sempre. No basquetebol se tens os melhores jogadores ganhas, mas no futebol não sempre é assim.»

Uma entrevista em que o treinador também explicou a origem dos bloqueios que, segundo ele, trouxe do basquetebol para o futebol. «Fiz vários estágios com treinadores de basquetebol em Portugal. Não me quero estar a gabar, mas fomos nós que trouxemos para o futebol, para aí há uns dez ou quinze anos, os bloqueios. Fui eu que trouxe os bloqueios e tirei-os do basquetebol para o futebol. Tiveste várias equipas no mundo a faze-los, apesar do VAR agora condicionar um pouco. Mas pode-se fazer na mesma. No basquetebol não pode haver contato e há bloqueio. No futebol é uma questão de saber fazer», conta ainda.