O Rali de São Vicente, que neste sábado decorreu na Madeira, ficou marcado por um grave acidente. O Renault de Emanuel Martins e Cristiano Freitas caiu por uma ravina e obrigou ao resgate de helicóptero.

Devido ao declive da encosta e dificuldades de acesso ao local, o resgate foi demorado. À RTP Madeira, a organização da prova revelou que Emanuel Martins sofreu lesões na coluna e na bacia, numa queda descrita como «muito grave».

Noutro acidente, o Skoda de Rui Jorge Fernandes e de João Pedro Freitas despistou-se e embateu num muro. O navegador – João Pedro Freitas – permanece hospitalizado, uma vez que fraturou quatro vértebras.

O Rali de São Vicente foi conquistado por Miguel Nunes, ao leme de um Skoda Fabia.