A depressão Laurence já alcançou a Madeira, pelo que o arquipélago está sob aviso vermelho pela agitação marítima, aviso laranja pelo vento e aviso amarelo pela precipitação. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) as ondas podem ultrapassar os oito metros.

«Períodos de céu muito nublado, com aguaceiros. Vento moderado a forte (30 a 50 km/h) de Oeste, com rajadas até 95 km/h, soprando forte a muito forte (40 a 60 km/h) nas terras altas, com rajadas até 120 km/h, enfraquecendo a partir da tarde», lê-se nas indicações do IPMA.

Além de apontar a uma «pequena descida da temperatura máxima», o IPMA alerta para ondas que vão «aumentando até 8,5 metros» na costa Norte. Já na costa Sul, as ondas podem alcançar os sete metros.

O aviso vermelho pela forte agitação marítima vai vigorar até às 15 horas desta segunda-feira.

O aviso amarelo para a precipitação no arquipélago vai vigorar entre as 18 horas desta terça-feira e a manhã de quarta-feira. Quanto ao vento, ainda que diminua de intensidade, o IPMA deixou um aviso amarelo entre a madrugada e o final de tarde de quarta-feira.

Portugal continental e o arquipélago da Madeira vão ser afetados até quinta-feira.