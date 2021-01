O voo que transportou a equipa do Sporting para a Madeira já aterrou no Funchal, depois de uma escala forçada em Porto Santo.

A comitiva leonina tinha chegada prevista ao Aeroporto Cristiano Ronaldo para pouco depois das 19h, mas o avião teve de divergir para Porto Santo devido às condições atmosféricas, tal como sucedeu com outro voo proveniente de Lisboa.

Após algum tempo de espera ambos os voos conseguiram completar a viagem para o Funchal, com o avião do Sporting a aterrar perto das 23 horas.

O Sporting defronta o Nacional nesta quinta-feira, pelas 18h30.

O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira alertou que, por força da depressão Filomena, está previsto um «agravamento geral» do estado do tempo no arquipélago da Madeira desde o início da próxima madrugada até ao final da tarde de sexta-feira.

Com base nas informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Proteção Civil prevê períodos de chuva ou aguaceiros que poderão ser temporariamente fortes, acompanhados de trovoada e queda de neve nos pontos mais altos da Madeira, o vento será em geral forte com rajadas de 75 quilómetros por hora nas regiões costeiras e em Porto Santo e de 110 quilómetros por hora nos extremos leste e oeste da ilha.

O período mais crítico será entre o fim da tarde de quinta-feira e o meio-dia de sexta-feira.