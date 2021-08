Sporting da Covilhã e Rio Ave garantiram, na tarde deste domingo, a qualificação para a fase de grupos da Taça da Liga, ao eliminarem, respetivamente e na segunda ronda, o Mafra (3-1) e o Arouca (1-0).

No Estádio José Santos Pinto, num duelo entre equipas da II Liga, David Santos deu vantagem ao Sp. Covilhã, aos 30 minutos. A resposta do Mafra surgiu na segunda parte, com um golo de Bura (58m), mas os ‘leões da serra’ agarraram o triunfo e a qualificação com dois golos na reta final, por Héliton (87m) e Gilberto (90+3m).

SP. COVILHÃ-MAFRA, 3-1 :: FICHA DE JOGO

Jogo no Estádio José Santos Pinto, Covilhã.

Árbitro: Hélder Carvalho.

SP. COVILHÃ: Léo; Tiago Moreira (Arnold, 71’), Jaime, André, Jean Felipe; Gilberto; David Santos, Jorge Vilela (Héliton, 64’), Diogo Almeida, Medeiros (Felipe Dini, 85’); Jô. Treinador, Wender.

MAFRA: Renan; Pedro Barcelos, Bura, Inácio Miguel; Rodrigo Martins (Kikas, 85’), Gui Ferreira, Andrezinho, Chano (Bruno, 45’), Leandro; Lee (Camará, 45’), Okitokandjo (Diego, 80’). Treinador, Ricardo Sousa.

Disciplina – cartões amarelos. Jô, 33’, Jorge Vilela, 35’, Gilberto, 43’, Héliton, 77’, Pedro Barcelos, 90+2’.

Marcador: David Santos, 30’, Bura, 58’, Héliton, 87’, Gilberto, 90+3’.

_

Já no Estádio Municipal de Arouca, pode dizer-se que o Rio Ave ‘vingou’ o play-off que lhe ditou a descida à II Liga, ao vencer os arouquenses por 1-0, para seguir para a fase de grupos. Um golo de Aderllan Santos fez a diferença, aos 38 minutos.

Serranos e vila-condenses juntam-se assim, na fase de grupos, ao Paços de Ferreira, Penafiel, Famalicão e Santa Clara (apurados vindos desta segunda eliminatória), bem como a Sp. Braga, Benfica, FC Porto e Sporting, que só entram nos grupos.

O Arouca junta-se assim a Estoril, Tondela, Vizela, Belenenses, Moreirense e Marítimo nas equipas da I Liga já fora da Taça da Liga.

AROUCA-RIO AVE, 0-1 :: FICHA DE JOGO

Jogo no Estádio Municipal de Arouca, Arouca.

Árbitro: Miguel Nogueira.

AROUCA: Victor Braga; Quaresma (Joel Ferreira, 63’), Sema Velázquez, Basso, Thales; Arsénio (Or Dasa, 46’), Pedro Moreira, Leandro, Eugeni (Adílio Santos, 73’); Bukia, André Silva. Treinador, Armando Evangelista.

RIO AVE: Jhonatan; Sávio (Nuno Namora, 86’), Hugo Gomes, Aderllan Santos, Costinha; Guga, Vítor Gomes (Zimbabwe, 46’), Gabrielzinho (Ukra, 63’), Zé Manuel (Carlos Mané, 63’); Joca (Rúben Gonçalves, 73’), Pedro Mendes. Treinador, Luís Freire.

Disciplina – cartões amarelos: Vítor Gomes, 23’, Hugo Gomes, 40’, Basso, 37’ e 42’, Zé Manuel, 50’, Ukra, 90+5’. Vermelho: Basso, 42’.

Golo: Aderllan Santos, 38’.