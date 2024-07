Um reforço do Mafra confessou ter tido com um convite do Benfica, mas a transferência não se concretizou porque não tinha visto, segundo o próprio. Trata-se de Moussa Camara, jovem defesa-central maliano que foi emprestado ao Mafra pelo Onze Créateurs de Niaréla, modesto clube do Mali, até ao final da época.

«O Benfica tinha-me enviado um convite, mas não consegui o visto para ir para o clube e, entretanto, também tinha feito um teste no Midtjylland. O clube dinamarquês, que é parceiro do Mafra, enviou-me para cá. Vou jogar no Mafra até fevereiro, antes de ser exercida a opção. Só posso agradecer a Deus por me ter permitido assinar este primeiro contrato profissional da minha jovem carreira. Agora é preciso voltar ao trabalho», afirmou Camara em declarações ao jornal Africafoot.

O referido jornal diz mesmo que Camara, de 20 anos, deverá ser jogador do Benfica, depois do empréstimo ao Mafra, concretizando o convite inicial. Contactada pelo Maisfutebol, fonte oficial do Mafra garante que o Benfica não está envolvido nesta operação, adiantando que o clube tem opção de compra do jogador por um valor inferior a 50 mil euros.

«O Mafra tem um projeto muito interessante. Têm uma boa política de formação, o que certamente me vai permitir ter mais tempo de jogo e mostrar todo o meu potencial atlético, físico e técnico. Não vim para cá para dormir na almofada. Sei que as coisas estão a começar a ficar sérias para mim. Tenho de lutar para entrar no onze inicial em todos os jogos e ajudar a equipa a fazer boas exibições. Tenho a confiança do treinador, da direção do clube e espero retribuir», disse ainda Camara.