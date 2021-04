Carlos Pinto conseguiu a primeira vitória no comando do Vilafranquense, diante do Mafra, em jogo da 27.ª jornada da II Liga.

Kady deu vantagem à equipa ribatejana logo ao minuto 6.

Bruno Silva ainda restabeleceu a igualdade, ao minuto 37, mas um golo de André Claro, ao minuto 58, garantiu o triunfo do Vilafranquense.

Com este resultado a equipa ribatejana passa a somar 27 pontos e deixa o FC Porto B em zona de despromoção, na penúltima posição.

O Mafra somou a terceira derrota seguida e continua com 33 pontos.