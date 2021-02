O Estoril sofreu a segunda derrota em 18 jornadas da II Liga. O líder da prova perdeu na visita a Arouca (1-0).



Arsénio, logo aos 12 minutos, marcou o golo solitário da partida.



No outro jogo desta tarde, Mafra e Cova da Piedade empataram a uma bola. Os forasteiros marcaram primeiro por Patrão, na cobrança de uma grande penalidade. O conjunto orientado por Filipe Cândido apenas conseguiu igualar na etapa complementar por Okitokandjo.



Apesar do desaire, o Estoril segue líder com 38 pontos, mais dois que a Académica. Por seu turno, o Arouca chegou aos 27 pontos e igualou o Desp. Chaves na quinta posição enquanto o Mafra tem menos dois e é oitavo. Por último, o Cova da Piedade é 15.º colocado com 17 pontos, mais três que o Varzim, a primeira equipa em zona de despromoção.