O treinador do Mafra, Ricardo Sousa, em declarações na flash interview da SportTV após o empate frente ao FC Porto (2-2), em jogo da Taça da Liga:

«Enaltecer principalmente a atitude dos meus jogadores. Disse que não vínhamos para aqui meter o autocarro e esperar por milagres. Tentámos ter princípios, tentámos dividir o jogo de igual para igual. Conseguimos ir para intervalo com uma vantagem confortável, mas o FC porto conseguiu reduzir e a partir dai sabíamos que íamos sofrer. Tentámos defender-nos como conseguimos, mas deste jogo retiro a nossa atitude. Temos aqui meninos que merecem tudo e que têm qualidade para muito mais.

[Sente que surpreendeu o FC Porto na primeira parte?] Sim, acabámos por surpreender, sinal disso foi o 2-0. Fizemos uma primeira parte extremamente boa. Mas estávamos a jogar com o campeão nacional, somos uma equipa de segunda. Se calhar os seis que o FC Porto tem no Mundial não fazem tanta falta como os seis que temos lesionados. Tentámos dignificar este símbolo.

[Confusão com Wendell?] Isso é futebol, existe VAR em situações de erro. Não sei se o árbitro errou ou não. O resto, com o Wendell, é futebol. Queríamos ganhar ou continuar com o empate. Nada demais, amanhã é outro dia.»