A cumprir estágio na Dinamarca, país natal dos investidores, os jogadores do Mafra desfrutaram, no domingo, da folga. No universo LEGO, entre montanhas-russas e pinturas faciais, a turma de Carlos Vaz Pinto reforçou elos.

Num verão marcado por inúmeras contratações (14), o Mafra despediu-se de Hosine Bility, Pité (Torreense), João Goulart e Miguel Sousa (Casa Pia), João Queirós, e Diogo Almeida (Académico de Viseu).

Importa recordar que os dinamarqueses do Midtjylland apostam, desde junho de 2023, no Mafra como destino de desenvolvimento de jovens. Por isso, em 2021, Ousmane Diomande foi emprestado. Todavia, o central apenas cumpriu 17 jogos, face ao interesse do Sporting.

Para 2024/25, Mark Ugboh, Walter Monteiro, Martin Fraisl, Andreas Nibe, Pontus Texel, Jamiu Musbaudeen e Jonathan Lind são reforços com selo desta parceria.

Em simultâneo, Paulo Carvalho (Estrela Amadora), Rodrigo Freitas, Pedro Pereira (Torreense), Francisco Lemos (Estoril) e José Marques (Benfica) completam o lote de contratações.

O primeiro jogo da pré-época está agendado para a tarde desta terça-feira, diante do Fredericia, da II Liga dinamarquesa. O último encontro do estágio acontecerá na tarde de quinta-feira. De regresso a Portugal, o Mafra jogará ante Benfica, 1.º Dezembro, Caldas e Casa Pia.