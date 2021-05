O Feirense isolou-se esta tarde no terceiro lugar da II Liga, que dá acesso ao play-off de acesso à Liga, ao golear na receção ao Oliveirense e beneficiar do empate da Académica de Coimbra em Mafra.

Em casa, os fogaceiros até começaram a perder, fruto de um golo de Jorge Luiz aos quatro minutos, mas deram a volta ao marcador ainda no primeiro tempo, com um bis de Platiny, aos 13 e 43 minutos.

Na etapa complementar, Guilherme Ramos, aos 54 minutos, e Paraíba, aos 74m, fizeram os restantes golos do Feirense.

A Académica complicou ainda mais as contas da subida com o empate a duas bolas em casa do Mafra.

Andrézinho bisou para a formação da casa na primeira parte, com golos aos 12 e 19 minutos, Mayambela (57m) e Bouldini (66m) resgataram um ponto para os estudantes no segundo tempo.