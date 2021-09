O FC Porto B recebeu e venceu o Mafra por 3-1, na quinta jornada da II Liga.

Os azuis e brancos conseguiram a segunda vitória no campeonato graças a golos de três reforços.

O 1-0 foi apontado por Samba Koné e o 2-0 por Zé Pedro, ainda nos primeiros 15 minutos de jogo.

O Mafra reduziu por Gui Ferreira a 28 minutos, mas a confirmação do triunfo portista chegou aos 90+2 com Peglow a fazer o 3-1 final.

Noutra partida, Trofense e Casa Pia empataram 0-0.

O FC Porto B é, neste momento sexto com oito pontos, enquanto o Mafra é quarto com nove. O Casa Pia é nono com sete pontos e o Trofense, com seis, é 12.º.