Mais um capítulo do conflito entre Sporting e Eduardo Cabrita. Desta vez, o ministro da Administração Interna reiterou, com fortes palavras, que não autorizou os festejos do Sporting no dia 11 de maio.

«Não há nenhuma validação dos festejos. É um delírio de quem diz isso. Os festejos são uma iniciativa de um clube e o modelo foi definido entre o clube e autarquia. À PSP, cabe garantir o modelo de segurança», atirou o governante.

Recorde-se que, de acordo com o clube leonino, acusado por Cabrita de não ter cumprido o determinado pelo diretor nacional da PSP para a celebração do campeonato, o plano para a ‘festa’ do título foi coordenado entre o Ministério da Administração Interna, o clube, PSP, DGS, e ainda a Câmara Municipal de Lisboa.



