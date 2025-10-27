Maiorca
Há 39 min
VÍDEO: Samú Costa assina o melhor golo da La Liga em outubro
Internacional português aplicou golaço em Bilbao, no princípio do mês
SS
Internacional português aplicou golaço em Bilbao, no princípio do mês
SS
Samú Costa é o protagonista do melhor golo de outubro na La Liga. O médio português, de 24 anos, marcou na visita a Bilbao – que terminou em derrota (2-1) – assinando o primeiro golo na época. Na terceira temporada pelo Maiorca, o internacional português leva oito jogos e um golo.
O Maiorca é o primeiro emblema em zona de descida (18.º), com nove pontos, igualado com Valência, Levante e Real Sociedad. Segue-se a visita ao Betis (6.º), no domingo (20h).
Continuar a ler
TAGS: Maiorca Espanha La Liga Made In Samu Costa
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS