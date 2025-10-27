Samú Costa é o protagonista do melhor golo de outubro na La Liga. O médio português, de 24 anos, marcou na visita a Bilbao – que terminou em derrota (2-1) – assinando o primeiro golo na época. Na terceira temporada pelo Maiorca, o internacional português leva oito jogos e um golo.

O Maiorca é o primeiro emblema em zona de descida (18.º), com nove pontos, igualado com Valência, Levante e Real Sociedad. Segue-se a visita ao Betis (6.º), no domingo (20h).