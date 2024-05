Imprevisível, Javier Aguirre, treinador do Maiorca, segue carregado de boa disposição depois do triunfo sobre o Las Palmas, na passada sexta-feira (1-0), que permitiu a Samú Costa e companhia se afastarem da linha de água. Seis rondas depois, o sabor de três pontos.

Na manhã de segunda-feira, durante a antevisão à visita ao Osasuna, o treinador mexicano conversou com estudantes de jornalismo. Questionado sobre os «aspetos a melhor na próxima época», Aguirre deixou escapar um sorriso.

«Vejo que te preparaste bem», ripostou, pedindo que o estudante repetisse a pergunta, com mais convicção. A boa disposição acabou por contagiar todos os presentes.

Na sexta-feira, depois do triunfo sobre o Cádiz, Aguirre foi protagonista de vários momentos peculiares. Primeiro, ao microfone da DAZN de Espanha, mostrou-se surpreendido pelo trabalho de pesquisa da jornalista.

Já na conferência de imprensa, o técnico mexicano, de 65 anos, lembrou que quem está ao leme de qualquer equipa é um «filho da p***» por não dar tempo de jogo que todos os elementos do plantel pretendem. Mas, não ficou por aí.

Questionado sobre se iria assistir à partida entre Cádiz e Getafe, o treinador do Maiorca apostou numa dissertação sobre sortes em despedidas de solteiro.

O Maiorca ocupa a 15.ª posição da La Liga, com 35 pontos, em igualdade com o Rayo Vallecano (17.º). Na tarde desta terça-feira (18h30), a turma de Aguirre encerra a ronda 36, no reduto do Osasuna (13.º). Uma vez que a linha de água está a seis pontos, a manutenção poderá ficar selada esta noite.

Javier Aguirre está ao leme do Maiorca desde a temporada 2021/22.