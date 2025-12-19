Em conferência de portugueses, Valência e Maiorca empataram a um golo na noite desta sexta-feira, na 17.ª jornada do campeonato espanhol. Enquanto Thierry Correia e André Almeida foram titulares no Valência, Samú Costa foi totalista no Maiorca e inaugurou o marcador aos 23 minutos. Em 16 jogos nesta época, o médio e internacional português leva três golos.

Na etapa complementar, o avançado Hugo Duro restabeleceu o empate aos 52 minutos, assistido por Thierry Correia. O lateral de 26 anos – ex-Sporting e em Valência desde 2019 – estreou-se a assistir na época.

Assim, o Maiorca segue no 14.º lugar, com 18 pontos, dois de vantagem sobre o Valência (16.º), que leva apenas um ponto de diferença para os lugares de despromoção.

O Maiorca vai arrancar o novo ano em casa, frente ao Girona (18.º), a 4 de janeiro. No dia anterior, o Valência visita o Celta de Vigo (8.º).