«Mais longe e mais alto» é uma rubrica do Maisfutebol que olha para atletas e modalidades além do futebol. Histórias de esforço, superação, de sucessos e dificuldades.

Um sprint. Um salto. Licenciatura em Biotecnologia Medicinal. Um duplo mortal. Outro salto. Duas piruetas empranchadas. Um Erasmus. Mestrado em oncologia. Uma aterragem perfeita.

Aplausos. Ovação!

A medalha de prata em duplo mini-trampolim nos Mundiais de Ginástica de Trampolim! Correção: duas medalhas de prata nos Mundiais de Ginástica de Trampolim.

Isto parece estar tudo embrulhado, mas Diogo Cabral fá-lo com uma harmonia perfeita e uma técnica irrepreensível.

Há pouco mais de uma semana, o jovem ginasta de 22 anos interrompeu por uns dias o mestrado que está a fazer em Lund, na Suécia, e foi a Baku conquistar duas medalhas de prata para Portugal nos Mundiais.

E depois voltou normalmente ao laboratório e à sua dissertação na área da Imunologia no Cancro. Com duas medalhas de prata ao peito.

Foi já em Lund, com as emoções assentes na terra, que o Maisfutebol apanhou o atleta da Académica de Espinho e o desafiou a fazer uns mortais à retaguarda até ao início da caminhada na ginástica, em Espinho.

A paixão do outro lado do «vidro da Académica»

Por muitas voltas que se dê na história de Diogo Cabral, há influências impossíveis de saltar. E a primeira de todos é a dos pais, como explica o ginasta.

«A culpa da minha ida para a ginástica é dos meus pais, que são ambos professores de Educação Física, mais a minha mãe, que está mais ligada à Ginástica», começa por dizer, antes de se ‘colar’ ao sonho que encontrou desde cedo do outro lado do vidro do ginásio onde treinava.

«Por volta dos seis anos, comecei a praticar ginástica e natação, mas sempre preferi a ginástica. E através do vidro da Académica via os treinos de trampolins, percebia a alegria genuína das pessoas enquanto saltavam, e fique completamente apaixonado», relata.

Daquilo que via através do vidro e do que imaginava ao ver os outros, até à prática, Diogo não se desiludiu. E a paixão consumou-se.

«Só se pode competir nos trampolins depois dos sete anos e eu lembro-me perfeitamente da primeira prova que fiz, precisamente no dia em que fiz sete anos», recorda.

Logo de início, Diogo conciliou a diversão às conquistas. O segundo lugar em trampolim sincronizado nessa primeira prova só lhe deu um impulso maior para continuar a saltar.

E a paixão com que o faz é fácil de perceber ao escutá-lo.

«Não há felicidade mais genuína do que saltar, estar aqueles instantes no ar a planar, como se voássemos. É uma coisa pela qual ansiamos, é adrenalina pura. O coração acelera e temos uma sensação de liberdade total», descreve.

Mas não os saltos que apaixonam Diogo Cabral. É o espírito que se vive na modalidade e que faz com ele considere a ginástica de trampolins o «desporto individual mais coletivo que existe».

«Tanto nos treinos como nas competições, é normal apoiarmos e darmos indicações uns aos outros. Porque todos queremos ser o melhor, mas o queremos ser à custa de erros dos outros ou porque algo correu mal. Quanto melhores forem os outros, melhor nos obrigam a ser também», defende, num discurso pleno de desportivismo.

A ‘normalidade’ de conciliar estudos e ginástica

Com a ginástica a fazer parte do dia a dia de Diogo desde tão cedo, o atleta garante que nunca sentiu qualquer dificuldade em compatibilizar com a parte escolar com o desporto.

«Conciliar a ginástica com os estudos sempre foi algo natural. Sempre soube gerir as duas coisas e não me custava. Sabia que tinha aquelas duas horas e meia de treino, duas vezes por semana, e que precisava de fazer as minhas coisas sem contar com esse tempo», descreve.

E nem quando chegou à Universidade as dificuldades o fizeram pensar largar a ginástica. Nem mesmo no momento em que decidiu mudar-se para a Suécia para terminar o mestrado. Pelo contrário.

«A minha vida seria muito mais difícil e o estudo estaria a custar-me muito mais se estivesse em Erasmus sem a ginástica». Fico muito mais descansado assim», admite, ainda que ter um local para treinar não tenha sido decisivo no momento de escolher a instituição de ensino, em agosto.

«A Universidade de Lund despertou-me o interesse porque é uma instituição inovadora, por isso, no momento de escolher, a prioridade foi a universidade e não se tinha um local onde treinar», revela.

A solução, porém, não demorou muito a surgir. E valeu a Diogo a tal entreajuda que a modalidade promove entre atletas.

«Nunca ponderei desistir. Quando soube que vinha, falei com atletas e treinadores suecos e eles aconselharam-me o clube onde estou a treinar», desvenda.

Para treinar, o português tem de fazer uma hora de viagem para cada lado, mas as condições de treino que encontrou foram as ideais e a prova veio em forma de prata. As tais duas medalhas de prata.

«Fiquei apático e tive de adiar as emoções»

Diogo Cabral fala connosco como vice-campeão do Mundo de duplo minitrampolim, uma conquista que aconteceu um dia depois de ter contribuído para a prata por equipas no mesmo aparelho.

«Os Mundiais correram-me muito melhor do que eu estava à espera. Acreditamos sempre que podemos chegar à medalha, mas consegui estar ao meu melhor nível e alcançar a minha primeira medalha individual em Mundiais», orgulha-se.

Mas se agora consegue falar com toda a emoção dos feitos que alcançou, o mesmo não aconteceu instantes após conquistar a medalha na prova individual.

«Aquilo foi o realizar de um sonho de criança, fiquei sem reação e completamente apático depois da prova», recorda, antes de justificar a forma como (não) reação.

«No dia seguinte ainda ia ter a prova coletiva de all-around, por isso tive de me manter calmo e adiar as emoções. Só no dia seguinte é que consegui respirar, festejar, sorrir, chorar… expressar emoções», lembra.

Um turbilhão de emoções que Diogo Cabral não pretende ver terminar tão depressa.

«A ginástica deu-me alguns dos meus melhores amigos e excelentes momentos, por isso, espero não ter de optar entre o desporto e o emprego», revela o futuro investigador.

«No final deste ano vou ter de tomar algumas decisões importantes, como se volto a Portugal ou não, e do que vou fazer depois», continua, deixando uma certeza.

«Vou optar sempre por aquilo que me fizer mais feliz, e estou inclinado a voltar a Portugal. A ginástica? Aquilo que quero para a minha vida é poder continuar a competir enquanto o corpo me permitir, isso nem está em causa», sublinha.

Porque por mais voltas que a vida dê. Por mais mortais ou piruetas que faça, Diogo Cabral nunca vai deixar de ser aquele miúdo apaixonado pelo que está para lá do «vidro da Académica.

