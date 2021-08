Portugal foi o país que mais lucrou com transferências internacionais no mercado de jogadores de futebol. Quem o referiu foi a FIFA, com base num relatório que assinalou os 10 anos do Transfer Matching System, que regista e facilita transferências internacionais de atletas.

No mesmo estudo, Portugal apresenta um saldo líquido positivo de mais de 2,5 mil milhões de euros, garantindo o primeiro lugar do ranking que engloba todas as associações ligadas à FIFA.

Para essa classificação colaboraram os ganhos de Sporting, Benfica e FC Porto, respetivamente primeiro, segundo e terceiro na lista de clubes que mais lucraram no mesmo período. Na mesma lista, o Sp. Braga está no 14.º lugar.

As «águias» registaram 311 vendas ou empréstimos, com 48,2% desses negócios a envolverem retorno financeiro, tal como o Sporting, mas com 226 saídas. Os «dragões» têm uma taxa superior de conversão, 53,1%, conseguida em 224 negócios. O Sp. Braga tem 154 saídas, 32,2% delas com uma verba associada.

Quanto a gastos, Benfica e FC Porto são os portugueses mais acima na tabela. O Benfica contratou 167 jogadores, 55,7% envolvendo uma verba, enquanto o FC Porto teve 166, 51,8% com verba associada., e 173 entradas, 35,8% delas envolvendo um pagamento.

A nacionalidade portuguesa foi a 12.ª mais transacionada, registando 2.598 transferências, numa lista encabeçada pelos brasileiros, com 15.128 negócios. Além disso, os portugueses foram os quintos que mais dinheiro mexeram, cerca de 2,45 mil milhões de euros nos últimos 10 anos.

O mesmo estudo revela que a Inglaterra teve um prejuízo líquido perto dos seis mil milhões de euros, também por ser o país mais gastador do mundo, com perto de 10,5 mil milhões de euros.

O relatório aborda o aumento exponencial desde 2011 no número de negócios, assim como no valor das principais transações. Nos negócios mais caros entram a mudança de João Félix para o Atlético de Madrid e Cristiano Ronaldo para a Juventus, apesar que longe dos 222 milhões que Neymar custou ao Paris Saint-Germain.