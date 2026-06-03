O Mundial 2026 já começou no Maisfutebol.

Ainda que, oficialmente a bola só comece a rolar daqui por uma semana, o Maisfutebol já tem online um site especial totalmente dedicado à maior edição de sempre do Campeonato do Mundo. Um espaço pensado para acompanhar tudo, todos os dias e a todas as horas.

O novo site especial será a porta de entrada para todos os conteúdos do Mundial 2026: notícias, calendário, resultados, classificações, equipas, protagonistas, análise, opinião, vídeos, reportagens e o acompanhamento AO VIVO de todos os jogos.

Tudo num só sítio, para que não demore muito tempo a encontrar o que lhe interessa.

Sim, que o tempo neste caso não será um detalhe. Pela primeira vez, o Campeonato do Mundo terá 48 seleções e 104 jogos, num formato alargado que vai transformar a competição numa maratona de futebol. Mais jogos, mais equipas, mais histórias, mais heróis inesperados.

Este vai ser, afinal de contas, um Mundial especial.

O Mundial dos estreantes. O Mundial das viagens longas. O Mundial dos horários difíceis. O Mundial dos estádios gigantes. O Mundial das grandes potências e das pequenas seleções.

Como esperar por logo para saber o que está a acontecer agora é uma coisa de antigamente, vamos estar em cima de tudo, também com um enviado-especial aos Estados Unidos, que vai acompanhar no terreno toda a atualidade, as melhores histórias e o pulsar de um mês e meio em que, como um dia disse Jorge Valdano, todos os dias são domingo.

Agarre-se bem, este Mundial 2026 vai ser grande. Muito grande.

E estará todo no Maisfutebol.

EXATAMENTE AQUI.