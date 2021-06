O FC Porto anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato de António Areia até 2023. O andebolista está no clube portista desde o verão de 2015.



António Areia é uma das unidades mais influentes da equipa de andebol do FC Porto, que fez história ao conquistar o título nacional sem derrotas.



«A nossa equipa tem feito história, não só no próprio clube, mas também no andebol em geral. Temos escrito páginas muito bonitas na história do clube, tanto a nível nacional como internacional. Esta renovação significa que ainda há muitos mais títulos para ganhar e que há muita mais história para escrever», disse António Areia, em declarações reproduzidas pelos canais oficiais do clube.