O FC Porto derrotou o Belenenses por 42-27, numa partida marcada pela homenagem dos azuis a Alfredo Quintana, guarda-redes que faleceu a 26 de fevereiro.



Desde o início que os dragões se superiorizaram e rapidamente construíram uma vantagem confortável no marcador, tendo chegado ao intervalo na frente por 25-10. Na segunda parte, o líder do campeonato manteve a superioridade e conseguiu um triunfo dilatado.



De resto, Iturriza foi o melhor marcador do encontro com oito golos. Assim, o FC Porto chegou ao 75 pontos - soma por vitória os 25 jogos disputados - e continua na liderança com sete pontos à frente do Benfica (menos um jogo) e oito à frente do Sporting (menos dois jogos) a cinco jornadas do final da fase regular.



Nos restantes jogos disputados este sábado, o Águas Santas bateu o Boa Hora por 26-19 enquanto o Avanca derrotou o FC Gaia por 30-19. Por último, o Maia-ISMAI venceu o ABC/UMinho por 24-23.