O pivô internacional português, Ricardo Pesqueira, cuja saída do Benfica foi anunciada há cerca de duas semanas, revelou nesta quarta-feira que irá interromper a carreira.

A razão apresentada pelo jogador formado no Águas Santas e que foi campeão no FC Porto e no ABC foi a intenção de se dedicar à medicina, mais concretamente, para estudar para o exame de acesso à especialidade, agendado para o final do ano.

«Sei que é grande a probabilidade de ser uma pausa definitiva, mas prefiro olhar apenas para o que tenho hoje e para aquilo que me levou a tomar esta decisão sem fazer grandes planos sobre o futuro. Afinal, essa é mais uma lição que estes tempos estranhos que vivemos nos têm ensinado», escreveu o atleta nas redes sociais.

Recorde-se que este não é o primeiro caso, como o Maisfutebol contou, numa reportagem sobre Belmiro Alves, andebolista do Águas Santas que também decidiu terminar a carreira há semanas para se dedicar à Medicina.