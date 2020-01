Max Darj, 1,92m. Jesper Nielsen, 2,00m. Philip Henningsson, 1,96m.

Os três jogadores que defendem habitualmente ao meio na equipa da Suécia são assim para o grandotes. Em bom português, são aquilo a que se pode chamar de três 'armários'. Quase como aqueles que se compram na conhecida loja de mobiliário sueco.

Isso, porém, não é algo que assuste Belone Moreira, o lateral direito português, elemento mais baixo da primeira linha da seleção, com ‘apenas’ 1,80m, mas outras ferramentas prontas para usar para desmontar a defesa da Suécia.

«Os jogadores mais altos também têm mais dificuldades de velocidade e agilidade. E essas são algumas das minhas armas. Com elas, consigo criar desequilíbrios para os meus colegas, mas também faço golos de fora», descreve, quando questionado pelo Maisfutebol sobre a forma como iria tentar contrariar a linha defensiva sueca.

Para Belone, aliás, e conforme defende Carlos Resende, seu treinador no Benfica, «o músculo mais importante de um jogador é o que fica atrás destes quatro dedos», diz, enquanto encosta os dedos na testa. O cérebro, portanto.

«O andebol não é só a componente física, passa também por perceber onde estão os desequilíbrios, quais os jogadores que estão atrasados, e explorar esses espaços», garante.

Mais do que apenas teoria, o jogador que é também formado em medicina, tem dados para mostrar. Além de ser habitualmente um dos melhores marcadores do Benfica, Belone mostrou diante da Noruega – cujos jogadores são também bastante altos – capacidade para marcar.

«Nesse jogo alternei entre a agilidade e velocidade quando os adversários estavam lá atrás e com o remate de primeira linha quando saíam. E isso cria alguma imprevisibilidade e dúvidas nos defensores, que não sabem se hão de sair a mim ou ficar atrás», explica.

«As pessoas têm ideia de que a altura é muito importante no andebol, mas eu não penso muito assim. Se eu acreditar em mim e fizer as coisas no máximo da intensidade, acho que as coisas aparecem. Até golos dos nove metros frente a adversários mais altos», promete.

Diante da Suécia, nesta sexta-feira, Belone Moreira terá mais uma oportunidade para colocar em prática o manual de instruções de como (des)montar armários suecos. Porque dentro de um campo de andebol a altura importa. Mas não é tudo.

Tal como nos anteriores jogos de Portugal neste Europeu, poderá seguir o jogo AO MINUTO no Maisfutebol, a partir das 19h30.