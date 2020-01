Cinco golos em cinco remates à baliza. Quase, quase cinco quilómetros corridos em 60 minutos. E no final, celebrar mais uma vez uma vitória sobre a França, uma das melhores seleções mais fortes do mundo.

Pode ser este o resumo da exibição de Diogo Branquinho no jogo de abertura da seleção portuguesa no Europeu de andebol, ele que, além da eficácia total no remate, acabou o jogo como o atleta que mais correu em todos os jogos do Europeu até à altura.

E depois, Diogo, deu para dormir?

Foi essa uma das perguntas feitas pelo Maisfutebol ao ponta esquerda da seleção portuguesa, que respondeu com um sorriso rasgado.

«Não foi fácil adormecer, não. Depois dos jogos estamos tão excitados que é difícil gerir as emoções. E fazemos uma reflexão enorme, sobretudo dos nossos erros», declarou.

«Mas é muito acordar depois de uma vitória do que após as derrotas. Nós estamos muito cansados depois de um jogo tão desgastante como foi aquele com a França, mas parece que nem custa voltar a treinar», garante ainda.

Segue-se agora a Bósnia no caminho de Portugal e o ponta defende que o mais importante é não pensar que já se conquistou alguma coisa.

«Temos uma excelente oportunidade para escrever uma bonita página de história do andebol português, mas sabemos que se só ganharmos à França não nos vale de nada. Por isso, não queremos que a nódoa caia amanhã e vamos fazer de tudo para vencer», realçou, no encontro com os jornalistas, neste sábado.

E a calculadora já está a funcionar para perceber de que forma Portugal pode garantir o apuramento já neste domingo?

«Muito sinceramente, nós falamos muito pouco de contas. Aquilo que temos de fazer é ganhar à Bósnia, que é uma equipa muito combativa e difícil de perder», continuou.

Com contas ou sem elas, porém, uma coisa é certa e Diogo Branquinho não tem medo de assumir: «Nós queremos continuar no Europeu o máximo de tempo possível e é por isso que vamos lutar.»