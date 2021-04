Paulo Jorge Pereira elogiou a competência mostrada pela seleção de andebol, que dirige, e que lhe permitiu garantir o apuramento para o Europeu de 2022, quando ainda falta uma jornada para o final da fase de apuramento.

Portugal venceu Israel por esclarecedores 41-29, depois de uma entrada fortíssima em jogo, que permitiu chegar aos 10 golos de vantagem logo aos 20 minutos.

«Fizemos 20 minutos excecionais, em que colocámos em prática o que tínhamos planeado. Estamos também a procurar novas soluções. Isso torna-nos ainda mais fortes porque estamos a encontrar novas formas de resolver os jogos», começou por dizer, em conferência de imprensa por zoom.

O selecionador nacional que alcançou assim a presença na quarta grande competição consecutiva, falou ainda sobre como o sucesso recente da seleção de andebol começa parece estar perder aquele sabor de novidade.

«Começa a parecer normal e até comentei no banco que nem estávamos tão contentes quanto podíamos estar, como estivemos quando nos apurámos há dois anos. Mas é bom sinal», atirou, sorridente.

Sem querer entrar em comparações com a chamada «geração de ouro» do andebol português, a geração de Carlos Resende, Filipe Cruz, etc. Paulo Jorge Pereira diz que este grupo só tem de continuar a somar sucessos.

«Eles fizeram cinco grandes competições consecutivas, só se nos qualificarmos para o próximo mundial é que podemos igualar. Para superar essa geração ainda nos faltam dois apuramentos», sublinhou, brincando: «mas o apuramento para os Jogos Olímpicos podia valer por dois».

Já sobre o jogo que ainda falta no apuramento, no domingo, frente à Lituânia, o selecionador afirmou que o surpreendente triunfo daquela seleção frente à Islândia, nesta quinta-feira, o obriga a repensar o que tinha definido, caso não precisasse de vencer essa partida.

«Queremos segurar o primeiro lugar e para isso temos de vencer. A Lituânia fez as contas e pouparam os dois melhores jogadores aqui em Israel para ganhar à Islândia e agora vão jogar tudo para serem um dos melhores terceiros, o que pode acontecer se nos vencerem em Matosinhos», começou por realçar.

«Tenho alguma pena por não poder alterar tanto como tínhamos pensado e vamos manter a convocatória para confirmar o primeiro lugar», concluiu, lembrando que os quatro melhores primeiros classificados da fase de apuramento vão para o pote 1 no sorteio da fase final do Europeu.