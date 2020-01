António Areia, jogador da seleção portuguesa de andebol, após a conquista do sexto lugar no Europeu, que representa a melhor classificação de sempre de Portugal.

«Faço um balanço mais do que positivo [do Europeu]. O jogo de hoje não apaga minimamente o que fizemos. Fizemos um torneio espetacular. Para muitos de nós foi a primeira vez que cá estivemos e temos de estar muito orgulhosos. Espero que as pessoas em Portugal saibam que lutámos com todas as nossas forças durante o torneio todo e hoje também. É a imagem desta seleção.

Tenho a certeza de que as pessoas que acompanham o andebol estão muito orgulhosas com o que fizemos e nós estamos muito honrados por lhes dar este tipo de alegrias. Este Europeu mostra que Portugal tem muita qualidade»

[sobre a derrota com a Alemanha no jogo de atribuição do 5.º lugar]

«Fizemos um bom jogo. Pecámos em algumas perdas de bola, que, com estas equipas, pagam-se caro. Também falhámos alguns remates aos seis metros: mérito do guarda-redes. Mostrámos mais uma vez que competimos com qualquer equipa da Europa. Atingimos um nível que queremos manter e talvez subir um pouco mais. Fazer parte desta geração, que faz o melhor resultado de sempre é muito gratificante e uma honra.»

[sobre a qualificação para o torneio pré-olímpico]

«No que diz respeito ao pré-olímpico tenho ideia que [a vitória da Croácia na final do Euro2020, frente à Espanha] seria o melhor resultado para nós. Portanto, esperemos que ganhe a Croácia.»