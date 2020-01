Paulo Jorge Pereira, selecionador português de andebol, em declarações na conferência de imprensa após Portugal ter garantido o melhor resultado de sempre num Europeu, ao assegurar o apuramento para o jogo de 5.º e 6.º lugar graças à vitória sobre a Hungria.

«Apesar da derrota, tenho de dar os parabéns à Hungria. E claro, aos meus jogadores, que voltaram a demonstrar grande carácter. Hoje, fizemos um jogo quase perfeito. Seguimos o plano traçado à risca, foi fantástico.»

[onde esteve a chave da vitória?]

«Estivemos muito bem na defesa. Penso que a chave foi mesmo a defesa. O 7x6 foi esteve bem, mas ganhámos o jogo na segunda parte sem jogarmos nesse sistema. Sabíamos que para ganhar por pelo menos cinco golos de diferença, tínhamos de ser perfeitos e acho que fomos.

[sobre o apuramento]

«Este grupo tem sido fantástico, com alguns altos e baixos, o que é normal numa competição deste género. Tenho de lhes fazer uma vénia, apesar de ainda haver muito por fazer. É preciso manter este nível mais tempo e em mais jogos. Estamos aqui a jogar com a fina flor do andebol mundial e tivemos quatro vitórias em 15 dias, quando em 25 anos tínhamos conseguido seis.»

[as medalhas não ficaram muito longe]

«Acho que as medalhas ainda estão longe. Esta pressão que nos chegou de se falar nas medalhas foi positiva, mas não nos podemos esquecer que os atletas chegaram aqui depois de 14 anos de ausência. E depois começa a dizer-se ‘estamos quase nas meias-finais’. Aquilo pode influenciar. Agora temos de nos divertir com isto, sabendo que ainda há muita coisa por fazer. Aquilo que fizemos foi excelente, estamos todos de parabéns, mas ainda há muitas coisas a fazer.»

[o que espera agora?]

«Agora espero oito milhões de share. Oito milhões de pessoas a ver o nosso próximo jogo. Nós vamos trabalhar para ganhar à Alemanha. Podemos perder, porque a Alemanha é a Alemanha. Espero que, desta vez, no fim não ganhe a Alemanha, como se costuma dizer no futebol.

[sobre o facto de não ter de ficar a torcer pela Islândia no último jogo]

«Ufff. Hoje, não vou fazer nada! Ainda vamos fazer uma festa pequenina entre nós e amanhã [quinta-feira] vamos pensar no jogo com a Alemanha.»