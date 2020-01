Portugal perdeu com a Islândia por 28-25, neste domingo, e as contas para um apuramento para as meias finais ficam muito complicadas. Fábio Magalhães, lateral da equipa lusa explicou na zona mista aquilo que falhou, mas garante que a equipa continua a acreditar.

«Sentimos as pernas pesadas e eles começaram com tudo e muito rápidos. Estivemos a perder por cinco [a desvantagem de Portugal chegou a ser de seis golos] e depois foi difícil voltar ao jogo. Conseguimos, mas depois eles foram mais fortes. Tivemos muitas falhas técnicas e muitos erros na defesa e isso não pode voltar a acontecer nos próximos jogos.»

[equipa está desiludida?]

«Claro. Estamos muito desiludidos. Já tinha dito que era preciso voltar à terra, porque vencemos a Suécia por 10, mas isso hoje não importava porque era um novo jogo. Mas ainda temos possibilidades e vamos continuar a acreditar.»

[cansaço pesou?]

«Claro que não ajuda, mas eles têm os mesmos jogos que nós, por isso não pode ser desculpa.»

[sobre o próximo jogo]

«Vai ser muito duro. A Eslovénia foi primeira classificada no grupo, mas vamos fazer o nosso melhor e tentar ganhar, claro.»

[continua a ser um excelente Europeu para Portugal]

«Eu acho que temos de dizer que sim. Ganhámos à França e à Suécia e agora estamos a pensar no próximo jogo.»