O FC Porto despediu-se do guarda-redes Alfredo Quintana, falecido esta sexta-feira, com um vídeo arrepiante.



Nas imagens publicadas pelos dragões nas redes sociais, é possível ver alguns dos melhores momentos do internacional português com a camisola portista. Momentos esses que jamais serão esquecidos conforme faz questão de referir a conta dos azuis e brancos nas redes sociais.



«Agora temos uma missão: contar a quem não viu as histórias, as defesas, os jogos e o privilégio que foi ter Alfredo Quintana a defender a nossa baliza», escreveu o FC Porto na legenda do vídeo.



Num texto divulgado no site oficial, os azuis e brancos lembraram a chegada do luso-cubano a Portugal, lembrando o atleta, mas também o homem que conquistou todo um país.



Em dez anos a viver em Portugal, Alfredo Quintana ganhou muitos jogos e conquistou vários títulos, fez milhares defesas e afirmou-se como um dos melhores guarda-redes do andebol mundial. Mais importante do que isso, não demorou a ser reconhecido pelas qualidades humanas que eram indisfarçáveis e que tocaram todos os que acompanharam o seu percurso e com ele conviveram. A humildade e a extroversão, a simpatia e o respeito. O coração enorme. Foi um homem grande em todas as dimensões.



Identificado pelo diretor-geral do andebol portista, José Magalhães, durante o campeonato Pan-americano de 2010, no Chile, estreou-se pelo FC Porto a 26 de março de 2011, numa receção ao Sporting da Horta. Menos de dois meses depois, era campeão nacional pela quarta vez – já o tinha sido em três ocasiões em Cuba –, a primeira em Portugal. Ao longo de uma década, teve Hugo Laurentino como principal companheiro nas redes azuis e brancas e Ljubomir Obradovic e Magnus Andersson como treinadores que o ajudaram a vencer nove troféus nacionais: seis campeonatos, uma taça, duas supertaças.



Foi distinguido com o Dragão de Ouro de Atleta de Alta Competição em 2014, o ano em que se naturalizou português e estreou pela seleção de Portugal, que representaria ao mais alto nível no Europeu de 2020 e no Mundial de 2021 – em 2009, já tinha participado no Mundial ao serviço de Cuba. Portuense já era desde tempos mais remotos. Por isso, quando tinha saudades de Havana e do mar das Caraíbas, gostava de dar “um passeio até à Foz, para respirar as ondas”. E não escondia que apreciava francesinhas, como um bom tripeiro.



O melhor que lhe aconteceu no Porto, no entanto, não foi o sucesso desportivo ou a integração perfeita numa realidade tão diferente da cubana. Acima de tudo isso, colocou sempre a família que construiu com a Raquel a partir de 2015 e da qual fazia parte a Alicia – que venerava como um “anjo” e uma “princesa” nas redes sociais– desde o verão de 2019.