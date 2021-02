Um dia depois de ter sido conhecida a notícia da paragem cardiorrespiratória de Alfredo Quintana, guarda-redes da equipa de andebol do FC Porto e da seleção portuguesa, o Sporting e o Benfica entraram em campo com homenagens ao guardião.

Os leões foram os primeiros a entrar em campo, frente ao Kristiansand na Liga Europeia e alinharam no início da partida com uma t-shirt com Quintana e o número um impressos.

Força Leões 🦁🤾‍♂️💚

Bonita homenagem a Quintana de toda a equipa do Sporting 👌#AndebolSCP pic.twitter.com/wjgEnEHDhJ — 3 Gerações (@3Sporting) February 23, 2021

Mais tarde foi o Benfica que, no jogo do campeonato Andebol 1, frente ao Póvoa AC, teve todos os atletas a jogar com o nome do guarda-redes luso-cubano nas costas.

O #AndebolBenfica visita assim a partir das 20h30 o Póvoa AC. Todos a torcer por ti. Força, Quintana!#SóHáUmBenfica pic.twitter.com/rKpb3FI8ZT — SL Benfica (@SLBenfica) February 23, 2021

Homenagens muito bonitas a mostrar que não existem rivalidades em momentos como este, em que Quintana luta pela vida no hospital de São João, no Porto.