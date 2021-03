Sucedem-se as homenagens a Alfredo Quintana, guarda-redes da equipa de andebol do FC Porto e da seleção nacional.

Todos os jogos da última jornada da Liga dos Campeões – disputada entre esta quarta e quinta-feira - terão um minuto de silêncio em memória do malogrado gurada-redes de 32 anos.

Uma das mais especiais aconteceu em Barcelona, com os catalães a receberem os ucranianos do Motor Zaporozhye.

Luís Frade, pivô português que representa o Barcelona, colocou no centro do campo uma camisola do Barça com o número 1 e o nome de Quintana, para o referido minuto de silêncio.

Além do companheiro de Quintana na seleção, participaram na homenagem os árbitros Eurico Nicolau e Ivan Caçador, dupla portuguesa nomeada para dirigir o encontro.

Veja o momento do minuto de silêncio e percorra a galeria associada a este artigo para ver os registos do momento da homenagem.