A seleção portuguesa de andebol viu esfumar-se nesta terça-feira o sonho de marcar presença nas meias finais do Europeu, mas Paulo Jorge Pereira, selecionador de Portugal elogia o trajeto até ao momento, ainda que admitindo que a sua equipa não esteve tão bem neste jogo.

«À medida que vai avançando a competição vamos defrontado cada vez adversários mais fortes, se tirarmos da equação a França que defrontámos logo no primeiro jogo.

E aquilo que senti hoje é que tivemos dificuldade de fazer bem o fácil. Nomeadamente, o jogo em superioridade numérica. Perdemos o controlo do jogo e desta vez estou arrependido de ter jogado 7x6. Hoje não funcionou. Esse sistema não é uma solução para todos os males.

Mas continuo muito orgulhoso destes jogadores. Tenho por jogar desta forma contra uma das equipas que pode ganhar o Europeu.

Nós estamos a obrigar-nos a fazer coisas para as quais não estamos preparados. Mas estamos a querer fazer, mesmo saindo da nossa zona de conforto. Porque foram criadas expectativas em todos e queremos estar à altura delas. Mas não nos podemos esquecer que não vínhamos aqui há 14 anos.»

[o que falhou?]

«Temos de conseguir aprender a lidar com as dificuldades. E hoje não conseguimos, muito por culpa própria. Mas não me vou deixar influenciar nem ficar triste. Nós estivemos a lutar com a Eslovénia durante 50 minutos. E isto é uma equipa das melhores do mundo. No andebol uma equipa teoricamente mais forte é difícil bater e nós lutámos e dificultámos muito a tarefa da Eslovénia.

[fica a faltar o jogo com a Hungria]

«Sim, amanhã [quarta-feira] pode voltar a estar tudo em jogo para nós. Se a Hungria perder hoje, amanhã vai ser uma guerra estupenda outra vez. Mais uma vez, frente a uma excelente equipa. A Hungria foi a única equipa que venceu a Eslovénia neste Europeu. Vamos continuar a tentar fazer pelo menos o sétimo lugar.»