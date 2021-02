Grande parte dos jogadores do Kadetten Schaffhause, atual bicampeão suíço de andebol, decidiu rapar o cabelo, como forma de homenagear o capitão de equipa, Dimitrij Kuttel, a quem foi diagnosticado um cancro no início do ano.

O internacional suíço, de 26 anos, que falhou o Mundial em que a Suíça defrontou Portugal devido à doença, está em tratamento e os companheiros de equipa decidiram mostrar-lhe o apoio, rapando o cabelo e enviando-lhe uma mensagem de força após o jogo da Liga Europeia frente aos alemães do Rhein-Neckar Lowen.

Beautiful gesture by @kadettensh players who adopted new hairstyles in the wake of their teammate Dimitrij Küttel being diagnosed with cancer. We wish him all the best 🧡💪#ehfel #fordimi pic.twitter.com/bsDsIg2ZW6