O FC Porto anunciou esta sexta-feira que as equipas de andebol, basquetebol e hóquei vão retomar os treinos na próxima segunda-feira.



Os dragões voltam ao trabalho mesmo depois de as federações de andebol, basquetebol e hóquei terem cancelado todas as provas devido à pandemia de Covid-19.



Os atletas portistas vão ser «divididos por modalidades e por grupos para garantir as necessárias condições de segurança» explicou o FC Porto numa publicação nas redes sociais.