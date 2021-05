Miguel Martins vai deixar o FC Porto no final da época para assinar até 2024 com os húngaros do Pick Szeged, uma das melhores equipas da atualidade do andebol europeu.

O anúncio oficial foi feito neste sábado, com o internacional português, de 23 anos, a surgir num vídeo com a camisola 10 da equipa magiar e já a falar húngaro.

O Pick Szeged luta pelo título húngaro com o Veszprem, outra potência europeia da modalidade e é presença assídua na Liga dos Campeões, onde até defrontou os dragões na fase de grupos da prova desta época.

Depois de ter ficado imediatamente atrás do FC Porto na fase de grupos, tendo sido eliminado pelo atual campeão europeu, o Kiel.