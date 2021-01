Paulo Jorge Pereira assumiu-se nesta segunda-feira extremamente satisfeito pela vitória sobre a Argélia, que permitiu à seleção portuguesa fazer o pleno de vitórias na fase de grupos do Mundial.

Com a garantia do primeiro lugar no grupo F e de levar quatro pontos para a próxima fase, o selecionador nacional aponta agora ao sonho.

«E agora? Agora vamos continuar a perseguir o nosso sonho. Até agora, não podia estar a correr melhor e por isso estou muito contente», começou por dizer.

Sobre a partida frente à Argélia, além do triunfo, o timoneiro luso destacou a rotatividade que conseguiu promover na equipa.

«Hoje conseguimos rodar e equilibrar os minutos dos atletas. Estamos com essa preocupação não só por este mundial, como o que será a vida deles depois da competição, sem nunca colocar em causa a vitória nos jogos», destacou.

Segue-se agora o confronto com a Noruega, vice-campeã do mundo e uma das principais favoritas ao título, mas Paulo Jorge Pereira assume estar confiante.

«Acredito que podemos vencer a Noruega. Já no ano passado o podíamos ter feito no Europeu, em casa deles. Foi um jogo em que não estivemos tão eficazes como é hábito, mas vamos tentar corrigir isso. Acreditamos plenamente que podemos vencer a Noruega, apesar de sabermos que é uma equipa fortíssima, do melhor que há mundo», sublinhou.

Sobre o adversário com que Portugal vai abrir a Main Round, o selecionador destaca Sander Sagosen, apesar de dizer que ainda não viu muito sobre a seleção nórdica.

«O Sagosen está muito bem, mas ainda não vi muita coisa da Noruega porque estive focado nestes primeiros três adversários. Sobretudo, na Islândia, que nos de um trabalhão doido. E acho que a Islândia vai fazer coisas interessantes na Main Round», antevê.

De referir que Gustavo Capdevile, Daymaro Salina e Luís Frade falharam o jogo frente à Argélia por lesão.